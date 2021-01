Governo, Renzi “Niente ultimatum, ma discutiamo sui temi” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Noi abbiamo posto una serie di temi al presidente del Consiglio, ma non ne ha voluto discutere. Qui non si parla di simpatia o antipatia, ma del futuro del Paese”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. sat/red (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Noi abbiamo posto una serie dial presidente del Consiglio, ma non ne ha voluto discutere. Qui non si parla di simpatia o antipatia, ma del futuro del Paese”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. sat/red (fonte video: Quirinale) su Il Corriere della Città.

M5S_Europa : Da #Salvini a #Renzi, in questi giorni ne abbiamo sentite di bufale. Le parole del Commissario UE Hahn ristabilisco… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - lucatelese : Renzi vuole rientrare al governo. Non ho ancora capito se a Roma o a Riad. - itsaudade : RT @ottogattotto: Agli imbecilli che 'Verdini stava con Renzi' vorrei sottolineare che era un governo del #PD e non di ItaliaViva e che app… - rumba15342942 : RT @Maumol: Consultazioni, Renzi getta la palla nel campo di Conte con una mossa tattica non male -