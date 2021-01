GF Vip 5, la zia di Pierpaolo ancora contro Giulia: spunta la bambola vodoo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non si placano gli attacchi dei famigliari di Pierpaolo Pretelli nei confronti di quella che è a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata, Giulia Salemi. Se infatti la madre dell’ex Velino di Striscia la Notizia e il fratello Giulio sembrano aver sottoscritto una tregua con la nuova congiunta, la stessa con non può dirsi per una zia di Pierpaolo, la signora Maristella. Nelle scorse ore, infatti, la donna ha condiviso sul suo profilo Facebook un post di un altro utente che getta un’ombra sinistra su Giulia Salemi, accusata di una sorta di “magia nera”. “Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque” ha scritto la zia di Pretelli come commento al post. Quest’ultimo è un video che immortala Giulia mentre ha tra le mani un pupazzo che secondo l’autore del post originale sarebbe una ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non si placano gli attacchi dei famigliari diPretelli nei confronti di quella che è a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata,Salemi. Se infatti la madre dell’ex Velino di Striscia la Notizia e il fratello Giulio sembrano aver sottoscritto una tregua con la nuova congiunta, la stessa con non può dirsi per una zia di, la signora Maristella. Nelle scorse ore, infatti, la donna ha condiviso sul suo profilo Facebook un post di un altro utente che getta un’ombra sinistra suSalemi, accusata di una sorta di “magia nera”. “Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque” ha scritto la zia di Pretelli come commento al post. Quest’ultimo è un video che immortalamentre ha tra le mani un pupazzo che secondo l’autore del post originale sarebbe una ...

