Esclusiva: Edera-Reggina in chiusura. E’ attesa per Okwonkwo (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Reggina ha operato lo scatto probabilmente decisivo per Simone Edera. C’è il sì totale del Torino e anche la disponibilità del diretto interessato, le prossime ore quasi sicuramente permetteranno di sbloccare la trattativa, ora la Cremonese è alle spalle. La Reggina aspetta anche una risposta da Okwonkwo dopo il via libera del Bologna. Foto: Edera Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Laha operato lo scatto probabilmente decisivo per Simone. C’è il sì totale del Torino e anche la disponibilità del diretto interessato, le prossime ore quasi sicuramente permetteranno di sbloccare la trattativa, ora la Cremonese è alle spalle. Laaspetta anche una risposta dadopo il via libera del Bologna. Foto:Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Esclusiva: Reggina, ok allo scambio Crimi-Marcucci. Edera vicino, pressing per Okwonkwo) Playhitmusic - - Noovyis : (Esclusiva: Edera, la Cremonese ancora non chiude. E la Reggina può sorpassare) Playhitmusic - - lore_coe : @MatteoPedrosi @AlfredoPedulla @tvdellosport Ciao Matteo, noi su Cuoregrigiorosso ne ha parlato ieri sera (articolo… - Noovyis : (Esclusiva: Edera obiettivo concreto della Cremonese) Playhitmusic - - Riku_usm : RT @lore_coe: -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Edera Esclusiva: Edera, la Cremonese ancora non chiude. E la Reggina può sorpassare alfredopedulla.com