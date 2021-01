Enel, al via installazione di 300mila smart meters in Brasile (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Enel, attraverso Enel Distribuição São Paulo, il secondo maggior distributore di energia elettrica del Brasile, ha avviato un progetto pilota per installare 300.000 contatori intelligenti nella propria area di concessione. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma per la ricerca e lo sviluppo (R&D) dell’Agenzia brasiliana per la regolamentazione dell’elettricità (Aneel). Il progetto prenderà il via oggi, nel corso di un evento online a cui parteciperanno il Responsabile di Aneel, André Pepitone, il Segretario per le infrastrutture e l’ambiente dello Stato di San Paolo, Marcos Penido, e i vertici di Enel Distribuição São Paulo e di Enel Brasil. “La soluzione innovativa per la misurazione intelligente dell’elettricità, installata da Enel Distribuição São ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) –, attraversoDistribuição São Paulo, il secondo maggior distributore di energia elettrica del, ha avviato un progetto pilota per installare 300.000 contatori intelligenti nella propria area di concessione. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma per la ricerca e lo sviluppo (R&D) dell’Agenzia brasiliana per la regolamentazione dell’elettricità (Aneel). Il progetto prenderà il via oggi, nel corso di un evento online a cui parteciperanno il Responsabile di Aneel, André Pepitone, il Segretario per le infrastrutture e l’ambiente dello Stato di San Paolo, Marcos Penido, e i vertici diDistribuição São Paulo e diBrasil. “La soluzione innovativa per la misurazione intelligente dell’elettricità, installata daDistribuição São ...

DividendProfit : Enel, al via installazione di 300mila smart meters in Brasile - Marta_DelBuono : Incentivi Fer, Enel si aggiudica 62,6 MW - RiccardoDelPic1 : enel green power: Rispetto dell'accordo tra ENEL e Comune di Frosolone per la progettazione e allaccio di 3 pali eo… - Fiora4Francesco : #Giarre 1. A Dicembre riasfaltare parte di Via Princ.di Piemonte 2. Gennaio rifacimento segnaletica orizzontale Vi… - VaLsaSsInaNews1 : INTROBIO: IL 2 E 4 FEBBRAIO INTERRUZIONI DI CORRENTE PER LAVORI ENEL - -

Ultime Notizie dalla rete : Enel via Enel, al via installazione di 300mila smart meters in Brasile Il Messaggero Enel, al via installazione di 300mila smart meters in Brasile

Enel, attraverso Enel Distribuição São Paulo, il secondo maggior distributore di energia elettrica del Brasile, ha avviato un progetto pilota ...

Open Fiber si affida a Telespazio per la banda larga via satellite

Open Fiber e Telespazio forniranno un servizio di connessione via satellite per consentire alle aree più remote del nostro Paese - le c.d. "aree bianchissime" - di essere collegate alla rete in banda ...

Enel, attraverso Enel Distribuição São Paulo, il secondo maggior distributore di energia elettrica del Brasile, ha avviato un progetto pilota ...Open Fiber e Telespazio forniranno un servizio di connessione via satellite per consentire alle aree più remote del nostro Paese - le c.d. "aree bianchissime" - di essere collegate alla rete in banda ...