“È una promessa” Pierpaolo e Giulia | alla faccia di chi non li vuole insieme | succederà appena finito il GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono giornate parecchio movimentate quelle al Grande Fratello Vip. Tra bambole vodoo, polemiche che coinvolgono i familiari dei concorrenti, ufficializzazione di Dayane Mello come prima finalista, dichiarazioni di abbandono e flirt che continuano a tenere banco c’è davvero tanta carne al fuoco. Cominciamo col dire che la notizia dell’ulteriore allungamento del programma fino a lunedì primo marzo ha lascito di stucco, per non dire di peggio, i vipponi all’interno della casa. Alcuni sono ‘rinchiusi’ da metà settembre, oltre quattro mesi, e l’idea di trascorrere altre settimane in questa condizione è inaccettabile. Quando Alfonso Signorini ha comunicato la data ufficiale della finale è calato il gelo. Poi Tommaso Zorzi ha esclamato, evidentemente interdetto: “È uno scherzo?!”. Anche Stefania Orlando, rispondendodomanda del conduttore su cosa le stia passando per la ...