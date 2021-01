Cristiano Ronaldo viola il dpcm e parte per Courmayeur. Carabinieri indagano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo parte per la Valle D’Aosta per festeggiare il compleanno della fidanzata Georgina. I due hanno passato inosservati i confini regionali, in barba a tutti i divieti. Sanzioni in arrivo per Cristiano Ronaldo. Il campione Juventino e la compagna Georgina Rodriguez hanno violato le regole anticovid disposte nell’ultimo dpcm decidendo di trascorrere il week-end L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 28 gennaio 2021)per la Valle D’Aosta per festeggiare il compleanno della fidanzata Georgina. I due hanno passato inosservati i confini regionali, in barba a tutti i divieti. Sanzioni in arrivo per. Il campione Juventino e la compagna Georgina Rodriguez hannoto le regole anticovid disposte nell’ultimodecidendo di trascorrere il week-end L'articolo proviene da Leggilo.org.

