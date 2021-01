Coronavirus, di nuovo in tilt il flusso di dati dalla Regione Lombardia ai sindaci: “Errore sui guariti”. Poi il problema è stato risolto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora problemi coi numeri del Covid in Regione Lombardia. Mercoledì è andato in tilt, per la seconda volta, il cosiddetto “cruscotto”, cioè la piattaforma che fornisce a sindaci e prefetti alcuni dati come il numero di positivi in ogni comune, in modo da monitorare l’andamento territoriale dell’epidemia e le quarantene dei residenti. In provincia di Milano, a Cesano Boscone il numero di positivi è passato in poche ore da 56 a 416. A Cornaredo è schizzato a 355: “Vengono ancora erroneamente conteggiati coloro che sono guariti, come da protocollo, senza il tampone negativo poiché senza sintomi e positivi da più di 21 giorni”, ha fatto notare il sindaco Yuri Santagostino. Problemi simili a Segrate, San Donato ed altri Comuni. Proprio nei giorni in cui Attilio Fontana e Letizia Moratti si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora problemi coi numeri del Covid in. Mercoledì è andato in, per la seconda volta, il cosiddetto “cruscotto”, cioè la piattaforma che fornisce ae prefetti alcunicome il numero di positivi in ogni comune, in modo da monitorare l’andamento territoriale dell’epidemia e le quarantene dei residenti. In provincia di Milano, a Cesano Boscone il numero di positivi è passato in poche ore da 56 a 416. A Cornaredo è schizzato a 355: “Vengono ancora erroneamente conteggiati coloro che sono, come da protocollo, senza il tampone negativo poiché senza sintomi e positivi da più di 21 giorni”, ha fatto notare il sindaco Yuri Santagostino. Problemi simili a Segrate, San Donato ed altri Comuni. Proprio nei giorni in cui Attilio Fontana e Letizia Moratti si ...

