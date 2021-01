Calciomercato Inter, maxi scambio per arrivare a Dzeko: Marotta ci prova (Di giovedì 28 gennaio 2021) Calciomercato Inter, nel futuro di Edin Dzeko potrebbero esserci i colori nerazzurri. Le ultime sulla trattativa L’Inter continua ad essere vigile sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Le recenti difficoltà societarie hanno di fatto bloccato ogni movimento, ma i dirigenti stanno cercando di capire se ci sono i margini per intavolare qualche trattativa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021), nel futuro di Edinpotrebbero esserci i colori nerazzurri. Le ultime sulla trattativa L’continua ad essere vigile sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Le recenti difficoltà societarie hanno di fatto bloccato ogni movimento, ma i dirigenti stanno cercando di capire se ci sono i margini per intavolare qualche trattativa L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - DiMarzio : #Eriksen e quelle offerte (rifiutate) di #calciomercato: l’#Inter riparte dal centrocampista - SkySport : Dzeko-Sanchez, ipotesi di scambio tra Roma e Inter. Le news di calciomercato - MarisciaFox : RT @NicoSchira: Gli agenti di #LautaroMartinez in sede all’#Inter per completare il rinnovo del contratto fino al 2024. #Inter offre €5M ne… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#LautaroMartinez, nuovo incontro per il rinnovo: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, scambio Dzeko-Sanchez con la Roma: ultime notizie Sport Fanpage Pedullà conferma: "Si lavora allo scambio Dzeko-Sanchez. C'è un perché"

Cosi ecco l’ipotesi Dzeko-Sanchez proposta dalla Roma e che l’Inter ha preso seriamente in esame". Inoltre, Pedullà, aggiunge: "C’è un perché: Dzeko sarebbe l’alternativa perfetta per Lukaku, quella ...

DAZN, un weekend nerazzurro: ci sono anche Real, Barça e PSG

Dazn programmazione – Il weekend si avvicina e consentirà di vivere emozioni importanti per tutti i calciofili che si sintonizzeranno su DAZN. La piattaforma in streaming ha infatti predisposto un pal ...

Cosi ecco l’ipotesi Dzeko-Sanchez proposta dalla Roma e che l’Inter ha preso seriamente in esame". Inoltre, Pedullà, aggiunge: "C’è un perché: Dzeko sarebbe l’alternativa perfetta per Lukaku, quella ...Dazn programmazione – Il weekend si avvicina e consentirà di vivere emozioni importanti per tutti i calciofili che si sintonizzeranno su DAZN. La piattaforma in streaming ha infatti predisposto un pal ...