Benevento, c’è ancora Pasqua con una milanese: torna Calvarese al var (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Comincia il girone di ritorno e per il Benevento la prima tappa è Milano. Sabato sera, ore 20:45, i giallorossi di Filippo Inzaghi saranno ospiti dell’Inter dello squalificato Antonio Conte. A San Siro la Strega ritroverà Fabrizio Pasqua di Tivoli incrociato l’ultima volta in stagione con l’altra compagine milanese. Il fischietto laziale ha infatti diretto Schiattarella e compagni contro il Milan, gara vinta dai rossoneri per due reti a zero, e sempre al “Ciro Vigorito” contro la Juventus (1-1). Gli assistenti contro i nerazzurri saranno Salvatore Longo di Paola ed Edoardo Raspolini di Livorno. Il calabrese è alla seconda designazione “sul campo” con il Benevento, incrociato in occasione della sconfitta del Mapei Stadium contro il Sassuolo (1-0). In altre tre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Comincia il girone di ritorno e per illa prima tappa è Milano. Sabato sera, ore 20:45, i giallorossi di Filippo Inzaghi saranno ospiti dell’Inter dello squalificato Antonio Conte. A San Siro la Strega ritroverà Fabriziodi Tivoli incrociato l’ultima volta in stagione con l’altra compagine. Il fischietto laziale ha infatti diretto Schiattarella e compagni contro il Milan, gara vinta dai rossoneri per due reti a zero, e sempre al “Ciro Vigorito” contro la Juventus (1-1). Gli assistenti contro i nerazzurri saranno Salvatore Longo di Paola ed Edoardo Raspolini di Livorno. Il calabrese è alla seconda designazione “sul campo” con il, incrociato in occasione della sconfitta del Mapei Stadium contro il Sassuolo (1-0). In altre tre ...

G_Lapadula : C’è tanta amarezza per non aver vinto, portiamo comunque a casa un punto prezioso per il nostro cammino. Felice an… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - CorradoMrc : @Vatenerazzurro1 Buongiorno Sempre Forza Inter ???? Cerchiamo di stare calmi però. Sabato c'è il Benevento, che sta… - blackbloc1312 : @theboss_1908 Beh non è un grosso problema , in C.I ce ne sono talmente tanti in diffida che non verranno ammoniti… - NotiziarioC : UFFICIALE: Gelbison, c'è un arrivo dal Benevento -

