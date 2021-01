Alfonso Signorini: “Che volete che mi faccia Milly Carlucci?”, lei risponde (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alfonso Signorini durante “Casa Chi” si è lasciato andare in un commento forte sulla sua rivale in share Milly Carlucci, che non ha per niente gradito e ha risposto a tono. È botta e risposta tra i due conduttori. Scontro duro e “a distanza” quello tra i due conduttori Alfonso Signorini e Milly Carlucci. A L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 28 gennaio 2021)durante “Casa Chi” si è lasciato andare in un commento forte sulla sua rivale in share, che non ha per niente gradito e ha risposto a tono. È botta e risposta tra i due conduttori. Scontro duro e “a distanza” quello tra i due conduttori. A L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito… - Monia415 : RT @perchetendenzat: “ Dayane elogia Tommy “: complimenti agli autori e ad Alfonso Signorini, bel tentativo. Studiata bene per riabilitar… - riccardochic : RT @danitrash77: Milly Carlucci che vedrà Alfonso Signorini sprofondare al 16% di share - Noovyis : (Milly Carlucci risponde ad Alfonso Signorini 'La TV non è una guerra armata') Playhitmusic - - giadadegidio : @SimoGianlorenzi Hai creato più dinamiche tu che Alfonso Signorini ?? -