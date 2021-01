Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)27 GENNAIOORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CHIUSA AL MOMENTO VIA CASILINA A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VILLA SEVERINI E VIA ZENODOSSIO ALTEZZA VIA VIBIO SEQUESTRE DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA SU PERCORSI ALTERNATIV COMPRESA LA LINEA S04 DI ASTRAL SPA RIMANIAMO SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA DI VERMICINO TRA BORGHESIANA E ...