Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 17 | 15

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)27 GENNAIOORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TANGENZIALE E ST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, NECESSARIO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI TRA ISACCO NEWTON E COLOMBO IN DIREZIONE DEL CENTRO RIAPERTA LA PROVINCIALE 79 CALCATESE TRA MAZZANONO E CALCATA A CAUSA DI FRANA ,AL MOMENTO ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO D AIMPIANTO SEMAFORICO. A SEGUITO ...