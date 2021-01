Venti miliardi di soldi pubblici e monopolio sui vaccini: così Pfizer e Big Pharma fanno profitti in barba a ritardi e multe (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non fare profitto sulla pandemia. Era questo lo scopo dichiarato nel 2020 dall’Organizzazione mondiale della sanità, dall’Unione europea e da qualche casa farmaceutica (AstraZeneca su tutte) che stava lavorando alle cure e ai vaccini anti Covid. C’è voluto poco tempo per capire che le cose sarebbero andate diversamente. L’esempio di Pfizer, che protegge i suoi ritardi dietro uno scudo contrattuale di ferro e continua a guadagnare dalle vendite, è eloquente da molti punti di vista. Il problema dei profitti delle case farmaceutiche non è da poco, perché il guadagno esclusivo delle aziende coinvolte impatta sull’efficacia della distribuzione. Non estendendo la produzione ad altre aziende (per un’azienda farmaceutica, guadagnare significa in primis avere l’esclusiva sui brevetti), la loro capacità di soddisfare la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non fare profitto sulla pandemia. Era questo lo scopo dichiarato nel 2020 dall’Organizzazione mondiale della sanità, dall’Unione europea e da qualche casa farmaceutica (AstraZeneca su tutte) che stava lavorando alle cure e aianti Covid. C’è voluto poco tempo per capire che le cose sarebbero andate diversamente. L’esempio di, che protegge i suoidietro uno scudo contrattuale di ferro e continua a guadagnare dalle vendite, è eloquente da molti punti di vista. Il problema deidelle case farmaceutiche non è da poco, perché il guadagno esclusivo delle aziende coinvolte impatta sull’efficacia della distribuzione. Non estendendo la produzione ad altre aziende (per un’azienda farmaceutica, guadagnare significa in primis avere l’esclusiva sui brevetti), la loro capacità di soddisfare la ...

Notiziedi_it : Venti miliardi di soldi pubblici e monopolio sui vaccini: così Pfizer e Big Pharma fanno profitti in barba a ritard… - maponi : RT @lucatremolada: Nell’anno più buio dai tempi della guerra, con un reddito nazionale in caduta di circa nove punti e un debito pubblico l… - columbus63 : RT @24infodata: Nell’anno più buio dai tempi della guerra, con un reddito nazionale in caduta di circa nove punti e un debito pubblico liev… - robreg1 : RT @Nova24Tec: Nell’anno più buio dai tempi della guerra, con un reddito nazionale in caduta di circa nove punti e un debito pubblico lievi… - lucianolivieri_ : RT @24infodata: Nell’anno più buio dai tempi della guerra, con un reddito nazionale in caduta di circa nove punti e un debito pubblico liev… -

Ultime Notizie dalla rete : Venti miliardi Venti miliardi di soldi pubblici e monopolio sui vaccini: così Pfizer e Big Pharma fanno profitti sui vaccini in barba a ritardi e multe Open Borse Ue attese deboli in avvio. Focus sul cda di Unicredit

Inoltre gli investitori iniziano a preoccuparsi per il percorso legislativo sempre più difficile per la proposta di stimolo da 1.900 miliardi di dollari del presidente Joe Biden. Tra le commodities il ...

Quattro catalizzatori per rivalutare Stellantis. Per Mediobanca vale il 50% in più di oggi

La banca d'affari, advisor nella fusione tra Fca e Psa, ha ripreso oggi la copertura del titolo con un rating outperform e un target price a 19,6 euro (18 euro Jefferies). Quattro i fattori catalizzat ...

Inoltre gli investitori iniziano a preoccuparsi per il percorso legislativo sempre più difficile per la proposta di stimolo da 1.900 miliardi di dollari del presidente Joe Biden. Tra le commodities il ...La banca d'affari, advisor nella fusione tra Fca e Psa, ha ripreso oggi la copertura del titolo con un rating outperform e un target price a 19,6 euro (18 euro Jefferies). Quattro i fattori catalizzat ...