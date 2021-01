Uccide i figli della fidanzata subito dopo averli conosciuti: madre e bambini massacrati (Di mercoledì 27 gennaio 2021) dopo essersi conosciuti su un sito di incontri, un uomo e una donna intorno ai 30 anni hanno cominciato a frequentarsi con l’idea di diventare una famiglia. Una storia come tante altre, divenuta tragedia nel giro di pochi minuti. Purtroppo, dietro quello che sembrava un buon patrigno per i suoi bambini, si sarebbe celato un mostro. La prima volta che la donna lo ha portato a conoscere i figli, l’uomo si sarebbe infatti tolto la maschera rivelando la sua natura. I due bambini avevano solo 9 e 2 anni La polizia ucraina ha arrestato Vasil Tsekh, 30 anni, con le accuse di duplice omicidio e lesioni. Il 30enne avrebbe riempito di botte Lyudmila Strelchuk, madre single 35enne, conosciuta online. Ma soprattutto, Tsekh avrebbe massacrato i figli ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)essersisu un sito di incontri, un uomo e una donna intorno ai 30 anni hanno cominciato a frequentarsi con l’idea di diventare una famiglia. Una storia come tante altre, divenuta tragedia nel giro di pochi minuti. Purtroppo, dietro quello che sembrava un buon patrigno per i suoi, si sarebbe celato un mostro. La prima volta che la donna lo ha portato a conoscere i, l’uomo si sarebbe infatti tolto la maschera rivelando la sua natura. I dueavevano solo 9 e 2 anni La polizia ucraina ha arrestato Vasil Tsekh, 30 anni, con le accuse di duplice omicidio e lesioni. Il 30enne avrebbe riempito di botte Lyudmila Strelchuk,single 35enne, conosciuta online. Ma soprattutto, Tsekh avrebbe massacrato i...

cla_from_mars : criminale x: si droga, uccide gente anche a caso, spaccia, è cattivissimo noi: vieni qua bello de mamma??????????? e s… - 12qbert : @r_lighthouse @CecchiniEugenio Una grande nazione che uccide i suoi figli. - verd44766903 : RT @LupenPalermo: SaIvini continuamente si rienpie la bocca con parole come: 'la droga, la droga, la droga uccide i nostri figli, il govern… - Alberto03900676 : RT @LupenPalermo: SaIvini continuamente si rienpie la bocca con parole come: 'la droga, la droga, la droga uccide i nostri figli, il govern… - unmagroio : RT @LupenPalermo: SaIvini continuamente si rienpie la bocca con parole come: 'la droga, la droga, la droga uccide i nostri figli, il govern… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide figli USA, mamma uccide 5 figli e poi si spara: aveva simulato un incendio in casa Fanpage.it Mamma di 25 anni uccide i cinque figli, incendia la casa poi si toglie la vita

Mamma di 25 anni uccide i cinque figli, incendia la casa poi... Il corpo della giovane mamma è stato trovato fuori vicino a un tavolo da picnic, con vicino il fucile usato negli omicidi. La donna era ...

Uccide i figli della fidanzata subito dopo averli conosciuti: madre e bambini massacrati

Dopo essersi conosciuti su un sito di incontri, un uomo e una donna intorno ai 30 anni hanno cominciato a frequentarsi con l’idea di diventare una famiglia. Una storia come tante altre, divenuta trage ...

Mamma di 25 anni uccide i cinque figli, incendia la casa poi... Il corpo della giovane mamma è stato trovato fuori vicino a un tavolo da picnic, con vicino il fucile usato negli omicidi. La donna era ...Dopo essersi conosciuti su un sito di incontri, un uomo e una donna intorno ai 30 anni hanno cominciato a frequentarsi con l’idea di diventare una famiglia. Una storia come tante altre, divenuta trage ...