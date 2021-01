Quel «se non siete capaci di farlo non lo fate» sfuggito a Pioli dopo Inter-Milan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non si sa a cosa facesse riferimento Stefano Pioli, allenatore del Milan, ma questa frase è stata da lui pronunciata appena prima del collegamento con i microfoni di Rai Sport, credendo di non essere ancora in onda. Qualcosa che avrà visto o che avrà sentito sembrerebbe avergli dato fastidio ma poi, al momento dell’Intervista, l’allenatore non ha fatto una piega ed è stato pacato per tutto il tempo dopo l’eliminazione della sua squadra dalla competizione nazionale. dopo Quel «se non siete capaci di farlo non lo fate», quindi, tutto è filato liscio. LEGGI ANCHE >>> I silenzi social di Spadafora dopo la notizia sul Coni sospeso dal Cio Quel match perso nei minuti di recupero Il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non si sa a cosa facesse riferimento Stefano, allenatore del, ma questa frase è stata da lui pronunciata appena prima del collegamento con i microfoni di Rai Sport, credendo di non essere ancora in onda. Qualcosa che avrà visto o che avrà sentito sembrerebbe avergli dato fastidio ma poi, al momento dell’vista, l’allenatore non ha fatto una piega ed è stato pacato per tutto il tempol’eliminazione della sua squadra dalla competizione nazionale.«se nondinon lo», quindi, tutto è filato liscio. LEGGI ANCHE >>> I silenzi social di Spadaforala notizia sul Coni sospeso dal Ciomatch perso nei minuti di recupero Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Quel non Giornata della memoria a Vibo, quel dolore che non va dimenticato. Mai! Gazzetta del Sud L'Italia sta vaccinando le persone migranti?

Rifugiati, richiedenti asilo e migranti irregolari sono tra le fasce più esposte alla pandemia, ma rischiano di restare escluse dalla vaccinazione, nel silenzio dei media e della politica. Wired ha pr ...

Cianuro nel fiume Tesino, scattano le indagini per trovare i responsabili

GROTTAMMARE - C’era cianuro nel Tesino nei giorni in cui sono state rinvenute decine di carcasse di pesci all’altezza della foce. È quanto emerso dalle analisi ...

