Piazza Affari prosegue cauta con le altre borse europee

(Teleborsa) – Piazza Affari prosegue negativa assieme alle altre borse europee, in attesa di novità dalla Fed, che stasera annuncerà le decisioni di politica monetaria. Cautela anche in vista del PIL USA, in uscita domani, e dell'avvio delle consultazioni al Quirinale per la soluzione della crisi di governo. Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,213. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%. Tra le principali borse europee debole Francoforte, con un calo frazionale dello 0,52%, tentenna Londra, con un ribasso dello 0,27%, incerta anche Parigi, che segna un calo dello 0,28%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che si porta ...

