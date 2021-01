L’Università di Pisa conferisce la laurea honoris causa a Liliana Segre

Leggi su dire

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) FIRENZE – Nel Giorno della Memoria l’Università di Pisa annuncia il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze per la pace a Liliana Segre. La cerimonia si terrà il 2 febbraio nell’auditorium del polo “San Rossore 1938”, parzialmente in presenza e su piattaforma telematica.