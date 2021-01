L'ultimo video sorridente su Youtube del bimbo trovato impiccato a Bari. Dalle prime analisi nessuna challenge (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un video su Youtube in cui appariva sorridente e nel quale raccontava di essersi tagliato i capelli, poi la tragedia e la morte per asfissia con un laccio intorno al collo. Stando a quanto riportato dall’Ansa, si tratta delle ultime tracce e attività online del bambino di 9 anni trovato impiccato in casa a Bari nella giornata di lunedì 25 gennaio. La Procura barese indaga come atto dovuto per istigazione al suicidio contro ignoti ed ha affidato l’incarico per estrapolare i dati dai dispositivi elettronici sequestrati nell’abitazione del piccolo dalla Polizia. Si tratta di una playstation, di due telefoni della mamma e della sorella maggiore del bambino e di un computer: dai primi accertamenti condotti dal consulente e diffusi ieri, sui due telefoni non emergono chat o applicazioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Unsuin cui apparivae nel quale raccontava di essersi tagliato i capelli, poi la tragedia e la morte per asfissia con un laccio intorno al collo. Stando a quanto riportato dall’Ansa, si tratta delle ultime tracce e attività online del bambino di 9 anniin casa anella giornata di lunedì 25 gennaio. La Procura barese indaga come atto dovuto per istigazione al suicidio contro ignoti ed ha affidato l’incarico per estrapolare i dati dai dispositivi elettronici sequestrati nell’abitazione del piccolo dalla Polizia. Si tratta di una playstation, di due telefoni della mamma e della sorella maggiore del bambino e di un computer: dai primi accertamenti condotti dal consulente e diffusi ieri, sui due telefoni non emergono chat o applicazioni di ...

