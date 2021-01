Lite Ibrahimovic-Lukaku, mettiamo i puntini sulle ‘i’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La rissa sfiorata tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia Inter-Milan, ha fatto il giro del Mondo. Non tutti, però, hanno giudicato con equilibrio l'accaduto.. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La rissa sfiorata tranel derby di Coppa Italia Inter-Milan, ha fatto il giro del Mondo. Non tutti, però, hanno giudicato con equilibrio l'accaduto.. Pianeta Milan.

tvdellosport : ?? SOUND ON ?? ECCO COSA SI SONO DETTI #LUKAKU E #IBRAHIMOVIC DURANTE LA LITE! ?? Parole pesanti dello svedese, r… - SkySport : Ibra dopo la lite con Lukaku: 'Nel mio mondo non c'è posto per il razzismo' - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Lite #Ibrahimovic-#Lukaku, mettiamo i puntini sulle 'i' - PianetaMilan : Lite #Ibrahimovic-#Lukaku, mettiamo i puntini sulle 'i' - carloalberto52 : RT @FrancescaCphoto: ?? Annuncio agli interisti ?? Purtroppo la pagina dei nostri amici di #RisorgimentoNerazzurro è stata sospesa, solo per… -