Le Storie vere di Sanpa | Monica di Alba | oggi chiederei a Vincenzo se è ancora orgoglioso di me

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chiamiamodopo aver preso appuntamento, è con suo figlio quindicenne che mentre lei ci parla schiaccia un pisolino.ha un vissuto profondo di San Patrignano e il suo racconto è lungo, pieno di aneddoti e dettagli, è stata anche raggiunta e intervistata dagli autori della seriedi Netflix, ma poi hanno deciso di non inserirla.Ciao, quanti anni haine ho 55, abito in un paesino sopra Rimini, in collina.Come è cominciato tutto?Venivo da una famiglia molto facoltosa. Con la droga ho iniziato a 13 anni, ero molto piccola. Non se ne parlava in casa a quell’epoca. Abitavamo in un piccolo paesino, poi loro sono andati a Torino e io sono rimasta prima coi nonni e poi sono andata anch’io a Torino. Prima media, seconda media, e poi zacchete, ci sono cascata. ...