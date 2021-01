La Caserma su Rai2 inizia stasera. Anticipazioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo Il Collegio, sbarca su Rai2 La Caserma, un nuovo docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, per la regia è di Riccardo Valotti, che propone un ritratto inedito della generazione Z, quella dei post adolescenti. Si tratta di un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. La Caserma sarà in onda da stasera, mercoledì 27 gennaio, alle 21.20 circa. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Una sfida a mettersi alla prova, per imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia. Dovranno adattarsi a un rigido ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo Il Collegio, sbarca suLa, un nuovo docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, per la regia è di Riccardo Valotti, che propone un ritratto inedito della generazione Z, quella dei post adolescenti. Si tratta di un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. Lasarà in onda da, mercoledì 27 gennaio, alle 21.20 circa. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Una sfida a mettersi alla prova, per imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia. Dovranno adattarsi a un rigido ...

AlbeLimardo : Scorrendo la programmazione del prime time delle principali reti tv nazionali, mi rendo conto che abbiamo già dimen… - terninrete : Ascolti Tv: la crescita passa per “La caserma”, al via il nuovo docu-reality su Rai2 #AscoltiTv #Auditel… - lorenzoniadrian : Ascolti Tv: la crescita passa per “La caserma”, al via il nuovo docu-reality su Rai2 #AscoltiTv #Auditel… - UgoBaroni : RT @Raiofficialnews: ? Un ritratto inedito della Generazione Z: #LaCaserma, al via il nuovo docu-reality di @RaiDue, da mercoledì #27gennai… - mattia_e_basta : Su rai2, 'La Caserma'...ma vi pare normale? Questo manda in onda la tv pubblica? Che vomito -