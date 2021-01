Insulti Ibrahimovic, il Codacons diffida la Rai: “Impensabile suo intervento al Festival di Sanremo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo intervento del Codacons sul Festival di Sanremo, dopo le proteste sollevate da più parti circa la presenza di Ibrahimovic all’Ariston e la presa di posizione del Ministro della salute Speranza sul pubblico in sala. “Dopo gli Insulti razzisti da parte di Ibrahimovic nel corso del diverbio con Lukaku appare Impensabile far intervenire il calciatore come ospite d’onore al Festival – afferma il presidente Carlo Rienzi – La Rai rischierebbe infatti di far passare l’errato messaggio che l’azienda avalla il razzismo, dando un posto d’onore ad un calciatore che si è reso protagonista di un episodio odioso. Al contrario Sanremo, così come lo sport e gli spettacoli in generale, dovrebbe essere tempio dell’uguaglianza e del ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovodelsuldi, dopo le proteste sollevate da più parti circa la presenza diall’Ariston e la presa di posizione del Ministro della salute Speranza sul pubblico in sala. “Dopo glirazzisti da parte dinel corso del diverbio con Lukaku apparefar intervenire il calciatore come ospite d’onore al– afferma il presidente Carlo Rienzi – La Rai rischierebbe infatti di far passare l’errato messaggio che l’azienda avalla il razzismo, dando un posto d’onore ad un calciatore che si è reso protagonista di un episodio odioso. Al contrario, così come lo sport e gli spettacoli in generale, dovrebbe essere tempio dell’uguaglianza e del ...

