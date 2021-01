I soliti Ignoti | Amadeus “punzecchia” la vip | “Hai fatto una sfilata”

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante una delle ultime puntate de ‘I’,hato la vip che partecipava al programma. Il bravissimoin questi giorni sarà sicuramente concentrato ad organizzare il prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore, dopo il successo di pubblico ottenuto lo scorso anno, è stato confermato dalla Rai anche per l’edizione 2021 del Festival della Musica Italiana. Un onore che il conduttore condivide con l’amico fraterno Fiorello, il quale, come lo scorso anno, ironizza sulche questa esperienza potrebbe portarlo ad andare in pensione anticipatamente. A complicare le cose c’è di certo la situazione sanitaria italiana. Il programma è stato prima posticipato a marzo e successivamente ad aprile, un periodo nel quale si spera che la pandemia ...