Giornata della Memoria, a Potenza Comune dona a studenti libri sulla Shoah (Di mercoledì 27 gennaio 2021) POTENZA – Un libro per gli studenti delle classi prime delle scuole medie di Potenza, "per promuovere attraverso la lettura e l'approfondimento la conoscenza dei tragici eventi che determinarono l'olocausto e per rendere onore alla memoria delle vittime". È il dono delle assessore alla Pubblica istruzione e alle Pari opportunità, politiche giovanili e all'infanzia del Comune di Potenza, Alessandra Sagarese e Vittoria Tiziana Rotunno, in occasione della Giornata della memoria."É importante – affermano Rotunno e Sagarese- che i nostri figli conoscano la storia, non dimentichino gli errori e gli orrori che l'uomo è stato capace di commettere, perché loro, uomini e donne di domani, possano non ripeterli e lavorare affinché la pace, il rispetto, l'armonia tra i popoli diventino prima ancora che valori nei quali credere, il fondamento delle loro stesse vite".In una successiva iniziativa in programma il prossimo 11 aprile, giorno dell'anniversario della morte di Primo Levi, ogni istituto presenterà i lavori realizzati a seguito della lettura del libro.

