Gazzetta: "Gattuso si sente solo, De Laurentiis non è convinto. Benitez ha preso tempo"

Il nome di Benitez compare anche sulla Gazzetta dello sport. Che scrive della telefonata tra il presidente e l'allenatore spagnolo che – testuale – ha ringraziato il presidente per la considerazione, ma si è riservato di ridiscutere la questione tra qualche giorno. Mimmo Malfitano scrive soprattutto della solitudine dell'attuale tecnico del Napoli e della freddezza di De Laurentiis nei suoi confronti: Gattuso si sente solo, non avverte più intorno a se la fiducia del club. Quella firma sul contratto per il rinnovo di altri due anni, che sembrava cosa imminente, non c'è ancora. Attualmente, la bozza è allo studio dei legali del tecnico, ci sono ancora diversi cavilli che non convincono. Una situazione che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di sollecitare, in effetti ...

