Gasperini: “Bellissima partita, siamo partiti bene poi ci siamo fermati. L’espulsione aveva complicato le cose” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, ha parlato Gian Piero Gasperini per commentare la bella vittoria dell’Atalanta e che proietta la Dea alle semifinali: “E’ stata una gara avvincente, Bellissima. siamo partiti bene, poi abbiamo un po’ smesso di giocare, sbagliando tanto. Quando la Lazio ha ribaltato il risultato abbiamo ripreso a giocare. Il rosso a Palomino sembrava avesse complicato tutti, ma siamo venuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi 10’ è stata una grande esercitazione difensiva. Adesso siamo in semifinale ed è un ottimo traguardo”. Si è poi soffermato sui difensori che diventano goleador all’occorrenza: “Merito loro che hanno qualità tecniche e fisiche oltre che quelle difensive. Per questo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ai microfoni di Rai Sport, ha parlato Gian Pieroper commentare la bella vittoria dell’Atalanta e che proietta la Dea alle semifinali: “E’ stata una gara avvincente,, poi abbiamo un po’ smesso di giocare, sbagliando tanto. Quando la Lazio ha ribaltato il risultato abbiamo ripreso a giocare. Il rosso a Palomino sembrava avessetutti, mavenuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi 10’ è stata una grande esercitazione difensiva. Adessoin semifinale ed è un ottimo traguardo”. Si è poi soffermato sui difensori che diventano goleador all’occorrenza: “Merito loro che hanno qualità tecniche e fisiche oltre che quelle difensive. Per questo ...

