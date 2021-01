FED | cosa aspettarsi dal primo meeting dell’era Biden

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Lo scenario circostante è completamente cambiato dall’ultima volta che il presidente della FED, Jerome Powell, è salito sul palco per il consueto aggiornamento del FOMC, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve. Joesi è insediato come Presidente degli Stati Uniti, l’ex presidente FED Yellen è diventata segretario del Tesoro e sul piatto c’è un nuovo pacchetto di aiuti all’economia da 1.900 miliardi di dollari. Eppure le parole di Powell non dovrebbero essere distanti da quelle pronunciate a dicembre, non annunciando novità di rilievo sulla politica monetaria. Tra chi ritiene improbabile che la FED annunci cambiamenti della propria politica monetaria c’è Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud Asset Management. “Sebbene i sondaggi sulle imprese stiano evidenziando un certo miglioramento sia nel settore manifatturiero che in quello dei ...