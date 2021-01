False cure termali per andare in vacanza in Trentino: sanzionati 8 milanesi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gennaio 2021 - Avevano escogitato un modo per aggirare i diveti Covid e recarsi in hotel di lusso con Spa e centro termale senza incorrere nelle sanzioni previste. Ma non avevano fatto i ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gennaio 2021 - Avevano escogitato un modo per aggirare i diveti Covid e recarsi in hotel di lusso con Spa e centro termale senza incorrere nelle sanzioni previste. Ma non avevano fatto i ...

DeganisFabrizio : RT @RRobitt2011: Nella giornata mondiale degli Avvocati in pericolo, in onore vs quelli caduti per ottenere giustizia, ricordo che contro D… - GRETA1SGARBO : RT @RRobitt2011: Nella giornata mondiale degli Avvocati in pericolo, in onore vs quelli caduti per ottenere giustizia, ricordo che contro D… - RRobitt2011 : Nella giornata mondiale degli Avvocati in pericolo, in onore vs quelli caduti per ottenere giustizia, ricordo che c… - Ada32016514Ada : RT @nebbiafatata: Nicola Magrini direttore AIFA per sbloccare le cure per bimbi affetti da sma di tipo 1....: DELIBERA AIFA PER FARMACO SAL… - nebbiafatata : Nicola Magrini direttore AIFA per sbloccare le cure per bimbi affetti da sma di tipo 1....: DELIBERA AIFA PER FARMA… -

Ultime Notizie dalla rete : False cure False cure termali per andare in vacanza in Trentino: sanzionati 8 milanesi IL GIORNO False cure termali per andare in vacanza in Trentino: sanzionati 8 milanesi

Milano, 27 gennaio 2021- Avevano escogitato un modo per aggirare i diveti Covid e recarsi in hotel di lusso con Spa e centro termale senza incorrere nelle sanzioni previste. Ma non avevano fatto i con ...

Controlli anticovid, un denunciato per false attestazioni

Nell’ambito dei potenziati controlli del territorio, disposti dal Questore Rosa Maria Iraci per la verifica del rispetto delle norme anti covid, nello scorso fine settimana gli uomini delle ...

Milano, 27 gennaio 2021- Avevano escogitato un modo per aggirare i diveti Covid e recarsi in hotel di lusso con Spa e centro termale senza incorrere nelle sanzioni previste. Ma non avevano fatto i con ...Nell’ambito dei potenziati controlli del territorio, disposti dal Questore Rosa Maria Iraci per la verifica del rispetto delle norme anti covid, nello scorso fine settimana gli uomini delle ...