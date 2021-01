Elisabetta Gregoraci, nuovo progetto in tv: dove la vedremo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) nuovo progetto in televisione, su Mediaset, per la bella Elisabetta Gregoraci: ecco dove potremmo vederla Elisabetta Gregoraci, a seguito della partecipazione all’attuale edizione del GF Vip, ha visto accendersi i riflettori su di lui. Addirittura, secondo quanto riportato da Blogtivvu.com, Mediaset starebbe pensando a lei per un nuovo programma. L’idea sarebbe quella di renderla tronista L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)in televisione, su Mediaset, per la bella: eccopotremmo vederla, a seguito della partecipazione all’attuale edizione del GF Vip, ha visto accendersi i riflettori su di lui. Addirittura, secondo quanto riportato da Blogtivvu.com, Mediaset starebbe pensando a lei per unprogramma. L’idea sarebbe quella di renderla tronista L'articolo proviene da Inews.it.

autoironismo : RT @MyriLoveMiry: Naomi Campbell comunque potrebbe fare un salto dalla D'Urso e affrontare Elisabetta Gregoraci e le 5 sfere. - 91LTSH0T : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - 91LTSH0T : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - maccario_marta : RT @bellastoria33: #eligreg non ha perso #Pierpaolo come Pierpaolo non ha perso Elisabetta. I rapporti veri vanno oltre ogni dinamica di gi… - vale1586stella : RT @bellastoria33: #eligreg non ha perso #Pierpaolo come Pierpaolo non ha perso Elisabetta. I rapporti veri vanno oltre ogni dinamica di gi… -