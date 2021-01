Elisa Isoardi rompe il silenzio su Todaro: nuova versione dopo Ballando con le stelle (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Elisa Isoardi – Solonotizie24Il futuro lavorativo per Elisa Isoardi sembra essere davvero un mistero, ed ecco che per la conduttrice si prospetta la possibilità di un nuovo progetto in Rai ma insieme a Raimondo Todaro? Ecco il nuovo rumors. Sono stati mesi molto intensi quelli vissuti da Elisa Isoardi pronta tornare in tv per la messa in onda di Check Up. Il programma era stato annunciato anche nei palinsesti ma, dopo Ballando con le stelle, tutto si è fermato per la Isoardi che attualmente si trova in una fase di stallo. Nel corso delle ultime ore per lei si torna a parlare di un nuovo progetto in Rai e che la potrebbe vedere al fianco di Raimondo ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)– Solonotizie24Il futuro lavorativo persembra essere davvero un mistero, ed ecco che per la conduttrice si prospetta la possibilità di un nuovo progetto in Rai ma insieme a Raimondo? Ecco il nuovo rumors. Sono stati mesi molto intensi quelli vissuti dapronta tornare in tv per la messa in onda di Check Up. Il programma era stato annunciato anche nei palinsesti ma,con le, tutto si è fermato per lache attualmente si trova in una fase di stallo. Nel corso delle ultime ore per lei si torna a parlare di un nuovo progetto in Rai e che la potrebbe vedere al fianco di Raimondo ...

