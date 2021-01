Crisi governo, il Commissario Ue Hahn fiducioso su una rapida risoluzione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Una Crisi di governo “spiacevole oltre che irresponsabile” da risolvere “nel giro di qualche giorno” con lo scopo di evitare il “disastro” di una prolungata situazione di incertezza. È questo il punto di vista di Johannes Hahn, Commissario europeo con delega al Bilancio, espresso in una intervista a La Stampa. “L’Italia era sulla giusta strada e questo cammino non dovrebbe essere messo a repentaglio da giochetti politici – ha spiegato – Ciò che sta succedendo in Italia è decisamente spiacevole, oltre che irresponsabile. In una situazione come quella che stiamo vivendo, tutte le forze politiche ragionevoli, di governo e di opposizione, dovrebbero lavorare per superare le difficoltà. È un discorso che vale per tutti gli Stati”. Hahn si è però detto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Unadi“spiacevole oltre che irresponsabile” da risolvere “nel giro di qualche giorno” con lo scopo di evitare il “disastro” di una prolungata situazione di incertezza. È questo il punto di vista di Johanneseuropeo con delega al Bilancio, espresso in una intervista a La Stampa. “L’Italia era sulla giusta strada e questo cammino non dovrebbe essere messo a repentaglio da giochetti politici – ha spiegato – Ciò che sta succedendo in Italia è decisamente spiacevole, oltre che irresponsabile. In una situazione come quella che stiamo vivendo, tutte le forze politiche ragionevoli, die di opposizione, dovrebbero lavorare per superare le difficoltà. È un discorso che vale per tutti gli Stati”.si è però detto ...

