Crisi, da "Ursula" al tecnico: tutti i tipi di governo possibili (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Reincarico al premier? O dalle consultazioni al Quirinale emergeranno numeri certi in favore di Giuseppe Conte, che ieri alle ore 12 ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani di Sergio Mattarella, oppure è difficile immaginarlo. Per sapere, però ci vogliono ancora 48 ore.

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ursula Dal modello Ursula alla salvezza nazionale, dal governo repubblicano a quello di scopo: le formule della crisi la Repubblica La crisi vista dal Quirinale. Appelli inascoltati, svolta con un mese di ritardo

Mattarella nel colloquio con Conte prende atto, dopo gli inviti a non inseguire "vantaggi di parte" e un quadro nel frattempo logorato. Senza numeri il reincarico dovrà passare per una pace con Renzi ...

La crisi di governo: come è scoppiata, come se ne esce e perché c’entra ancora la giustizia

In principio fu una minaccia, pronunciata a inizio dicembre, abbandonando un vertice di maggioranza notturno. Sembrava uno spauracchio per cambiare giusto un po’ gli equilibri, era l’inizio di un’esca ...

