Covid, in Lombardia 62 morti e 2.293 positivi: 79 casi in Bergamasca (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A fronte di 44.809 tamponi effettuati, sono 2.293 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 2.161. I dati di mercoledì 27 gennaio: – i tamponi effettuati: 44.809 (di cui 32.866 molecolari e 11.943 antigenici) totale complessivo: 5.525.624 – i nuovi casi positivi: 2.293 (di cui 109 'debolmente positivi') – i guariti/dimessi totale complessivo: 454.392 (+2.161), di cui 3.323 dimessi e 451.069 guariti – in terapia intensiva: 377 (-15) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.573 (+43) – i decessi, totale complessivo: 26.851 (+62) I nuovi casi per provincia: Milano: 489 di cui 228 a Milano città;Bergamo: 79; Brescia: 474; Como: 177; Cremona: 78; Lecco: 70; Lodi: 58; Mantova: 164; Monza e Brianza: 237; Pavia: 115; Sondrio: 52; Varese: 233.

