Con il Covid il ' segno di pace' durante la messa diventa uno sguardo

AGI - Da domenica 14 febbraio il segno della pace durante la messa viene "ripristinato" rivolgendo lo sguardo e facendo un cenno con il capo. Lo ha deciso il Consiglio Permanente della Cei. Nel documento finale si ricorda che "la pandemia ha imposto alcune limitazioni alla prassi celebrativa al fine di assumere le misure precauzionali previste per il contenimento del contagio del virus". Non potendo prevedere i tempi necessari per una ripresa completa di tutti i gesti rituali, i vescovi hanno deciso quindi di "ripristinare, a partire da domenica 14 febbraio, un gesto con il quale ci si scambia il dono della pace, invocato da Dio durante la celebrazione eucaristica". "Non apparendo opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta di mano o l'abbraccio con il ...

