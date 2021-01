Commissione atleti FIVB: ecco le date delle elezioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All’inizio di gennaio la FIVB ha confermato la lista dei candidati idonei per le prime lezioni della Commissione atleti. elezioni Commissione FIVB – photo credit: FIVB La Commissione sarà composta da 10 membri, cinque nominati dal Presidente Ary Graça e altri 5 eletti dai giocatori. Inoltre sarà composta da membri di pari rappresentanza di genere, infatti sia la pallavolo che il beach volley avranno lo stesso numero di rappresentanti.In lizza per la Commissione ci sono 11 nomi femminili e 5 maschili e a votare i propri rappresentati saranno i giocatori tramite una piattaforma online di voto sicura ed indipendente, la LUMI. Le votazioni sono partire il 25 gennaio e termineranno il 31 gennaio 2021. In caso di uno o più voti di parità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All’inizio di gennaio laha confermato la lista dei candidati idonei per le prime lezioni della– photo credit:Lasarà composta da 10 membri, cinque nominati dal Presidente Ary Graça e altri 5 eletti dai giocatori. Inoltre sarà composta da membri di pari rappresentanza di genere, infatti sia la pallavolo che il beach volley avranno lo stesso numero di rappresentanti.In lizza per laci sono 11 nomi femminili e 5 maschili e a votare i propri rappresentati saranno i giocatori tramite una piattaforma online di voto sicura ed indipendente, la LUMI. Le votazioni sono partire il 25 gennaio e termineranno il 31 gennaio 2021. In caso di uno o più voti di parità ...

SilvanaDenicolo : RT @ilfaroonline: #Federvela, Flavia Tartaglini guida la #commissione_atleti: “Un onore per me. Dobbiamo unire le discipline del mare” http… - ilfaroonline : #Federvela, Flavia Tartaglini guida la #commissione_atleti: “Un onore per me. Dobbiamo unire le discipline del mare” - GranoSSalis : RT @atleticaitalia: #atletica nuovo prestigioso incarico per Silvia Salis @GranoSSalis: entra a far parte della Commissione Atleti della EA… - genovapostnews : European Athletics, Silvia Salis entra a far parte della commissione atleti - xxmaraurdersmap : RT @atleticaitalia: #atletica nuovo prestigioso incarico per Silvia Salis @GranoSSalis: entra a far parte della Commissione Atleti della EA… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione atleti Commissione atleti FIVB: ecco le date delle elezioni Metropolitan Magazine Incetta di titoli marchigiani e podi

CICLISMO – A Porto Recanati (MC) exploit dei nostri portacolori negli assoluti Regionali Csi di ciclocross grazie ai tesserati delle società Pupilli, Extreme Bike Team, Pedale Fermano e Studio Moda, c ...

SS300. Sharni Pinfold: ”Non c’è rispetto per le donne. Mi ritiro”

L’australiana che ha corso nel WorldSS300 annuncia il ritiro a causa, a suo dire, del trattamento dispregiativo nei confronti delle donne. Ma è davvero così? Il parere di Letizia Marchetti ...

CICLISMO – A Porto Recanati (MC) exploit dei nostri portacolori negli assoluti Regionali Csi di ciclocross grazie ai tesserati delle società Pupilli, Extreme Bike Team, Pedale Fermano e Studio Moda, c ...L’australiana che ha corso nel WorldSS300 annuncia il ritiro a causa, a suo dire, del trattamento dispregiativo nei confronti delle donne. Ma è davvero così? Il parere di Letizia Marchetti ...