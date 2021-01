Barbara D’Urso, la frase choc dell’ospite a Pomeriggio 5: «Disposta a tutto, era nuda…». Fan furiosi: «È sessismo» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Barbara D’Urso, la frase choc dell’ospite a Pomeriggio 5: «Era giro nuda…». Fan furiosi: «È sessismo». Oggi, nello spazio dedicato al gossip, si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip. Tema del giorno, Giulia Salemi che ieri ha “regalato” la possibilità di diventare finalista al fidanzato Pierpaolo Pretelli, votando contro Tommaso Zorzi. Tra gli ospiti in collegamento, Guendalina Tavassi che con l’influencer italo-persiana avrebbe qualche conto in sospeso: «Ci siamo conosciute anni fa in un programma. La conduttrice mi chiese di partecipare anche nella puntata successiva, ma lei si mise in mezzo e mi rubò la puntata. È Disposta a tutto per emergere». Poi, lo scivolone. «Una che si è presentata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 27 gennaio 2021), la5: «Era giro». Fan: «È». Oggi, nello spazio dedicato al gossip, si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip. Tema del giorno, Giulia Salemi che ieri ha “regalato” la possibilità di diventare finalista al fidanzato Pierpaolo Pretelli, votando contro Tommaso Zorzi. Tra gli ospiti in collegamento, Guendalina Tavassi che con l’influencer italo-persiana avrebbe qualche conto in sospeso: «Ci siamo conosciute anni fa in un programma. La conduttrice mi chiese di partecipare anche nella puntata successiva, ma lei si mise in mezzo e mi rubò la puntata. Èper emergere». Poi, lo scivolone. «Una che si è presentata ...

