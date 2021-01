Acconti per la vendita di auto ‘fantasma’: ingente sequestro per il titolare di un autosalone (VIDEO & FOTO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Eboli (Sa) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno di recente concluso un’attività ispettiva nei confronti del titolare di un autosalone ad Eboli, a carico del quale risultano decine di denunce di clienti che hanno anticipato in tutto od in parte il corrispettivo convenuto, senza però entrare in possesso della vettura. Le indagini delle Fiamme Gialle sono state avviate proprio in seguito all’esposto di una donna che ha riferito di aver consegnato a G.S., 38 anni, di Eboli, contanti per circa 1.000 euro, a titolo di acconto per l’acquisto di un’utilitaria che sarebbe dovuta arrivare dall’estero. Anche dopo i ripetuti solleciti, non era riuscita a farsi consegnare l’auto, né tantomeno a farsi restituire il denaro anticipato. Effettuati i primi approfondimenti, sono emersi una trentina di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Eboli (Sa) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno di recente concluso un’attività ispettiva nei confronti deldi unsalone ad Eboli, a carico del quale risultano decine di denunce di clienti che hanno anticipato in tutto od in parte il corrispettivo convenuto, senza però entrare in possesso della vettura. Le indagini delle Fiamme Gialle sono state avviate proprio in seguito all’esposto di una donna che ha riferito di aver consegnato a G.S., 38 anni, di Eboli, contanti per circa 1.000 euro, a titolo di acconto per l’acquisto di un’utilitaria che sarebbe dovuta arrivare dall’estero. Anche dopo i ripetuti solleciti, non era riuscita a farsi consegnare l’, né tantomeno a farsi restituire il denaro anticipato. Effettuati i primi approfondimenti, sono emersi una trentina di ...

InfoCilentoWeb : Intascava acconti per vendita di auto fantasma, nei guai commerciante #Eboli - tvoggi : INTASCAVA DAI CLIENTI GLI ACCONTI PER LA VENDITA DI AUTO “FANTASMA”. LA GUARDIA DI FINANZA ESEGUE SEQUESTRO DI BENI… - fisco24_info : PREU: annullati gli acconti per il bimestre gennaio/febbraio: In tema di prelievo erariale unico, gli acconti PREU… - MauroMusacchi : @CCKKI @valy_s @Il_Vitruviano @BolaffioLirio @Aramcheck76 @FabrizioChiodo Purtroppo pare che anche le altre case st… - ternaordinata : @fattoquotidiano Il sindacalismo per esempio: La storia dice che in America fu bloccato. In Italia da 21 anni ai la… -

Ultime Notizie dalla rete : Acconti per PREU: annullati gli acconti per il bimestre gennaio/febbraio Ipsoa Intascava acconti per vendita di auto fantasma, nei guai commerciante

La guardia di finanza di Salerno propone la tassazione dei proventi di decine di truffe ed esegue il sequestro di beni per mezzo milione di euro ...

Acconti per la vendita di auto ‘fantasma’: ingente sequestro per il titolare di un autosalone (VIDEO & FOTO)

Eboli (Sa) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno di recente concluso un’attività ispettiva nei confronti del titolare di un autosalone ad Eboli, a carico del quale risultano decine d ...

La guardia di finanza di Salerno propone la tassazione dei proventi di decine di truffe ed esegue il sequestro di beni per mezzo milione di euro ...Eboli (Sa) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno di recente concluso un’attività ispettiva nei confronti del titolare di un autosalone ad Eboli, a carico del quale risultano decine d ...