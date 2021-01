The Medium | I Requisiti PC sono alti? Ecco il perchè

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 26 gennaio 2021) Recentemente Bloober Team ha svelato idi Sistema di The, i qualiper alcune configurazioni. Quest’oggi il lead designer Wojciech Piejko ci spiega il. Therichiede un PC potente? Secondo quanto emerso dall’intervista: Il gioco renderizza 2 mondi contemporaneamente, se si desidera farlo con HDR e ray tracing attivo, allora serve un hardware davvero potente per farlo. Non voglio dire che il gioco girerà bene sulla vostra scheda per poi scoprire che non è così. Thesi sposta tra un mondo e l’altro di continuo, a volte sei in un mondo, a volte in un altro e in alcuni casi in entrambi. Quando lanciate il gioco inizialmente siete in un mondo, nel corso della storia vi ritroverete in entrambi allo stesso tempo, quindi ...