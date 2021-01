Su Fb, auguri e sogni di Berlusconi per i 27 anni di FI: «Oggi come allora dalla parte degli italiani» (Di martedì 26 gennaio 2021) Su Facebook, gli auguri e le speranze di Silvio Berlusconi per i 27 anni di FI: «Oggi come allora dalla parte degli italiani». Il Cavaliere celebra su Facebook il 27esimo compleanno di Forza Italia. Il padre nobile del partito azzurro, tra commozione e soddisfazione posta: «Ventisette anni fa nasceva Forza Italia. Era il 26 gennaio 1994, quando abbandonai il lavoro che amavo. Le aziende che avevo fondato e fatto crescere. Per dare vita ad un’impresa diversa, ancora più grande e più importante. Un’impresa al servizio della libertà». Il post di Berlusconi sui 27 anni di FI Un lungo post, quello pubblicato online da Silvio Berlusconi in occasione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Su Facebook, glie le speranze di Silvioper i 27di FI: «». Il Cavaliere celebra su Facebook il 27esimo compleanno di Forza Italia. Il padre nobile del partito azzurro, tra commozione e soddisfazione posta: «Ventisettefa nasceva Forza Italia. Era il 26 gennaio 1994, quando abbandonai il lavoro che amavo. Le aziende che avevo fondato e fatto crescere. Per dare vita ad un’impresa diversa, ancora più grande e più importante. Un’impresa al servizio della libertà». Il post disui 27di FI Un lungo post, quello pubblicato online da Silvioin occasione ...

SecolodItalia1 : Su Fb, auguri e sogni di Berlusconi per i 27 anni di FI: «Oggi come allora dalla parte degli italiani»… - tony18039 : Auguri #JoseMourinho auguri per tutti i nostri sogni nerazzurri realizzati - sakura3740 : RT @rednuv: @Monica_Agrati Monica carissima, ti abbraccio anch'io, con affetto ! Ricambio gli auguri, per un anmo felice e una notte serena… - VictorM77695333 : @pornstace Buon compleanno!???????? Tanti auguri che tutti tuoi sogni si possano realizzare - CrisiInter1 : L'uomo dei sogni. Realizzati. Tanti auguri Josè #Mourinho #Mou #Inter #triplete -