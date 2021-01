Spider-Man 3 | Dane DeHaan nega di essere coinvolto nelle riprese

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 gennaio 2021) L'attoreha commentato le indiscrezioni che parlavano di una sua presenza in-Man 3, nuovo film con star Tom Holland. Nel cast del film-Man 3 non dovrebbepresente, interprete di Harry Osborn nei lungometraggi che hanno avuto come protagonista Andrew Garfield. L'attore ha infatti voluto smentire ufficialmente le indiscrezioni riguardanti un suo possibile coinvolgimento nel progetto le cuisono attualmente in corso., intervistato da RadioTimes, ha dichiarato parlando delle notizie che riportavano una sua possibile presenza sul set: "Non c'è niente di vero. Non sono nemmeno come si potrebbe proporre nella storia un mio ritorno". Jamie Foxx, che nei ...