Scott Michael Foster è l’ennesima new entry di You 3 | una stagione dal cast corale

Leggi su optimagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sempre più You 3 si conferma unadal: l’ultima newin ordine di tempo è, che si unisce alla schiera numerosissima di nuovi volti del life drama sulle relazioni tossiche di Netflix.vanta un certo numero di esperienze in serie tv più o meno di successo prima di approdare in You 3: dal 2017 al 2019 è stato Nathaniel Plimpton III in Crazy Ex-Girlfriend, ha interpretato Leo Hendrie in Chasing Life di ABC nel 2015 e per la stessa rete ha anche recitato in Blood and Oil e The River; inoltre è apparso in Halt and Catch Fire di AMC e Californication di Showtime. In You 3interpreterà Ryan, un giornalista televisivo locale che è ...