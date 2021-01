Sanremo, la Rai cerca figuranti: ecco i requisiti per diventare pubblico dell'Ariston. Ma è polemica (Di martedì 26 gennaio 2021) figuranti sì, ma possibilmente in coppia . Per la 71esima edizione del Festival di Sanremo , la Rai sta reclutando, con carattere di urgenza, coppie di figuranti conviventi (claqueur) per le cinque ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021)sì, ma possibilmente in coppia . Per la 71esima edizione del Festival di, la Rai sta reclutando, con carattere di urgenza, coppie diconviventi (claqueur) per le cinque ...

Corriere : Sanremo, la Rai cerca con urgenza coppie di figuranti conviventi per formare il pubblico - rtl1025 : ???? #Sanremo: la Rai sta reclutando con urgenza coppie di figuranti conviventi per le cinque serate del festival. Ne… - IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sanremo2021, la #Rai cerca con urgenza coppie di figuranti. Ma è polemica in rete - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sanremo2021, la #Rai cerca con urgenza coppie di figuranti. Ma è polemica in rete -