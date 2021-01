Sanremo: Arisa al Festival con una canzone scritta da Gigi D’Alessio (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFestival di Sanremo – Arisa parteciperà a Sanremo con una canzone scritta da Gigi D’Alessio. La cantante che già vinse il Festival nel 2014 con il brano “Controvento” proverà quindi a conquistare per la seconda volta il riconoscimento con l’aiuto di uno dei più amati cantautori partenopei. Il Festival di Sanremo inizierà il prossimo 2 marzo e terminerà il giorno che come di consueto sarà di sabato. Arisa si presenterà al Teatro Ariston con “Potevi fare di più”, scritto per lei da Gigi D’Alessio e contenuto nel suo prossimo album di inediti. Per la cantante nata a Genova ma cresciuta in Basilicata sarà la settima ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodiparteciperà acon unada. La cantante che già vinse ilnel 2014 con il brano “Controvento” proverà quindi a conquistare per la seconda volta il riconoscimento con l’aiuto di uno dei più amati cantautori partenopei. Ildiinizierà il prossimo 2 marzo e terminerà il giorno che come di consueto sarà di sabato.si presenterà al Teatro Ariston con “Potevi fare di più”, scritto per lei dae contenuto nel suo prossimo album di inediti. Per la cantante nata a Genova ma cresciuta in Basilicata sarà la settima ...

TheWay_Mag : Arisa canta Gigi D'Alessio a Sanremo 2021 #arisa #sanremo2021 #gigidalessio - zazoomblog : Arisa: tutto quello che c’è da sapere sul brano in gara a Sanremo - #Arisa: #tutto #quello #sapere #brano - LiguriaNotizie : Arisa in gara al 71° Festival di Sanremo - zazoomblog : Sanremo Arisa al Festival con “Potevi fare di più” - #Sanremo #Arisa #Festival #“Potevi - LondonOneRadio : @ARISA_OFFICIAL IN GARA AL 71° FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO “POTEVI FARE DI PIÙ” LondonONE radio… -