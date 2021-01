Regeni, 5 anni fa l'ultimo sms poi la morte La famiglia e il Colle: ora la verità dal Cairo (Di martedì 26 gennaio 2021) Cinque anni fa Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio da Il Cairo. Poi il silenzio. Un silenzio lungo anni, che, secondo la famiglia, deve essere rotto quanto prima attraverso "verità e giustizia"... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Cinquefa Giulioinviò il suomessaggio da Il. Poi il silenzio. Un silenzio lungo, che, secondo la, deve essere rotto quanto prima attraverso "e giustizia"...

