Oggi in tv, tutta la programmazione di martedì 26 gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) Cosa ci aspetta stasera in tv? Come ogni martedì, tanti approfondimenti su attualità e politica. Su Rai 1 spazio alla Coppa Italia con i quarti di finale. Su Rai 2 invece ritorna Stasera tutto è possibile dopo aver lasciato posto, la scorsa settimana, allo Speciale del Tg2 in seguito alla crisi di governo. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Siamo giunti ai quarti di finale di Coppa Italia. A partire dalle 20.30 Rai 1 lascerà spazio al match Inter – Milan. Dopo la pausa dovuta alla crisi di governo, questa sera ritorna su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino. Ospiti della serata: Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante (sorvegliante de Il Collegio) e Jenny De Nucci. Su Rai 3, condotto da Bianca ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Cosa ci aspetta stasera in tv? Come ogni, tanti approfondimenti su attualità e politica. Su Rai 1 spazio alla Coppa Italia con i quarti di finale. Su Rai 2 invece ritorna Stasera tutto è possibile dopo aver lasciato posto, la scorsa settimana, allo Speciale del Tg2 in seguito alla crisi di governo. Ma scopriamolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Siamo giunti ai quarti di finale di Coppa Italia. A partire dalle 20.30 Rai 1 lascerà spazio al match Inter – Milan. Dopo la pausa dovuta alla crisi di governo, questa sera ritorna su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino. Ospiti della serata: Max Giusti, Sergio Friscia, Jonathan Kashanian, Arteteca, Lucia Gravante (sorvegliante de Il Collegio) e Jenny De Nucci. Su Rai 3, condotto da Bianca ...

matteosalvinimi : “André #Ventura, o presidente dos portugueses de bem!”. Oggi in #Portogallo hanno la fortuna di poter votare. Da me… - AlbertoBagnai : Lo diceva Gramsci nel 1916 ( - pierofassino : .@navalny è stato avvelenato, si è salvato e lo hanno arrestato al rientro nel suo Paese. Oggi in tutta la Russia i… - fracassi95 : @marziaronc anche oggi la vera femminilità tutta italiana e tutta al naturale ?? stra femmina ?? bellissima - EdizioniEO : RT @VentagliP: Per la #ColazioneConUnLibro di oggi, #SqualiAlTempoDeiSalvatori Kawai Strong Washburn @EdizioniEO “Ed era tutta la mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Meteo Sicilia: pioggia e gran freddo oggi su tutta l'Isola Tp24 Cortina, Mondiali di sci: Cerimonia inaugurale con Gianna Nannini

Senza pubblico dal vivo ma con una copertura mediatica eccezionale, i Mondiali di Sci ospitati a Cortina inizieranno domenica 7 febbraio con una cerimonia inaugurale che si rifiuta di pagare pegno all ...

Accadde Oggi – 26 gennaio 1963, nasce il Mago di Setúbal: tanti auguri a José Mourinho, l’artefice del Triplete

Compie oggi 58 anni José Mourinho, l'allenatore capace di vincere tutto con l'Inter e il cui nome è impresso con forza nelle menti dei tifosi e nelle pagina della storia nerazzurra ...

Senza pubblico dal vivo ma con una copertura mediatica eccezionale, i Mondiali di Sci ospitati a Cortina inizieranno domenica 7 febbraio con una cerimonia inaugurale che si rifiuta di pagare pegno all ...Compie oggi 58 anni José Mourinho, l'allenatore capace di vincere tutto con l'Inter e il cui nome è impresso con forza nelle menti dei tifosi e nelle pagina della storia nerazzurra ...