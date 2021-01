Napoli, Koulibaly cuore d’oro: scende dall’auto e regala giacche ad alcuni ragazzi di colore (Di martedì 26 gennaio 2021) Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, è stato protagonista di un gesto bellissimo e di grande solidarietà, regalando ad Agnano, alcune giacche del Napoli ad alcuni senegalesi per strada. Il gesto è stato documentato da un ragazzo, un giovane napoletano di 27 anni, Paolo Leccia, che ha postato tutto sui social. Su Facebook racconta il suo “incontro” col senegalese: “Da lontano vedo una sagoma conosciuta, è la nostra roccia difensiva; lo avvicino, con un cenno lo saluto, lui mi ricambia ma è troppo preso da qualcosa; dalla curiosità mi fermo e noto che sta regalando giacconi del Napoli ai suoi concittadini per farli riparare dal freddo; resto ancora per un po’ a guardare e non faccio altro che complimentarmi con lui per quello che sta ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Kalidou, difensore centrale del, è stato protagonista di un gesto bellissimo e di grande solidarietà,ndo ad Agnano, alcunedeladsenegalesi per strada. Il gesto è stato documentato da un ragazzo, un giovane napoletano di 27 anni, Paolo Leccia, che ha postato tutto sui social. Su Facebook racconta il suo “incontro” col senegalese: “Da lontano vedo una sagoma conosciuta, è la nostra roccia difensiva; lo avvicino, con un cenno lo saluto, lui mi ricambia ma è troppo preso da qualcosa; dalla curiosità mi fermo e noto che stando giacconi delai suoi concittadini per farli riparare dal freddo; resto ancora per un po’ a guardare e non faccio altro che complimentarmi con lui per quello che sta ...

