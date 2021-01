Napoli | Conte e la crisi di governo finiscono sul presepe | “Vado e torno”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Genny Di Virgilio, noto artigiano di via San Gregorio Armeno ha oggi presentato via facebook la statuetta di Giuseppecon un cartello ““. Si ironizza quindi sulla ennesimadi. L’Italia infatti sta affrontando un’ulteriorepolitica con le dimissioni dell’ormai ex Premier Giuseppe. Tra le tante conseguenze che ha suscitato l’accaduto si è guadagnato anche un posto nella famosa via dei presepi. Genny Di Virgilio, autore già di tante altre statuette legate a personaggi famosi ha così commentato: “Buon pomeriggio. Con le dimissioni del presidente del consiglio vi presento la statuina del Premiercon tanto di valigia è un cartello ...