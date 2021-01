Milan | Pioli | «Ibrahimovic un campione Ha chiesto scusa»

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le parole di, allenatore del, sulla lite trae Lukaku durante il derby di Coppa Italia contro l’Inter Intervenuto in conferenza stampa, Stefanoha parlato della lite tra Zlatane Romelu Lukaku durante il derby Inter-di Coppa Italia. «Ha, da grande, nello spogliatoio. Non era facile continuare a stare alti senza un uomo. La pressione delera forte, inevitabile perdere metri e spazi col passare dei minuti». Leggi su Calcionews24.com

La gara ci ha detto che possiamo tenere testa ad una squadra molto forte, essere rimasti in dieci ci ha complicato la situazione" sono le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, a RaiSport dopo la ...