Liguria | Sansa lancia lo sciopero del sesso per boicottare Pfizer

(Di martedì 26 gennaio 2021) GENOVA – Sciopero della pillola blu e dell’ansiolitico, contro i ritardi di Pfizer sulla consegna dei vaccini anti Covid. L’ex candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa, lancia la provocazione via Facebook per boicottare l’azienda farmaceutica che produce i noti Viagra e Tavor. “Saremmo un po’ meno frizzanti e più ansiosi. Ma chissà che non possa essere un’arma per piegare il colosso Pfizer, quello che doveva fornirci milioni di vaccini, mentre invece le dosi arrivano con il contagocce- scrive il consigliere regionale- Pfizer e AstraZeneca annunciamo enormi ritardi nella consegna delle dosi. Sono a rischio la campagna vaccinale e migliaia di vite. Gli anziani dovranno attendere molti mesi. Come è potuto succedere?”. Per Sansa, le azioni legali rischiano di essere lente, complesse e infruttuose.