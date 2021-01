La fatica di essere madre quando non sei stata figlia (Di martedì 26 gennaio 2021) Provare ad essere una madre radicalmente diversa da quella che si è avuta. Possibile? «La spinta» (Rizzoli, pagine 347, euro 18), opera prima della canadese Ashley Audrain, in corso di traduzione in 34 Paesi, è un romanzo sulla maternità. Non … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 gennaio 2021) Provare adunaradicalmente diversa da quella che si è avuta. Possibile? «La spinta» (Rizzoli, pagine 347, euro 18), opera prima della canadese Ashley Audrain, in corso di traduzione in 34 Paesi, è un romanzo sulla maternità. Non …

zazoomblog : La fatica di essere madre quando non sei stata figlia - #fatica #essere #madre #quando #stata - FedeInLoveWithM : @LoveYou3000__ Altro fattore da considerare: timidezza/ansia, fatica nella concentrazione e nell'attenzione, se lo… - DeviStareCalmo : Domani comincio la cheto e, giustamente, mi sto mangiando anche i gatti. Che fatica si deve fare per essere socialmente accettabili. - _che_fatica : Grazie Tommaso mi piace questo overparty alla tipa che dice di essere tua amica da sei anni #tzvip - nmirotti : @laura_ceruti @mariamacina @cettinanicotina Perché, restio o meno, quando Renzi lo licenziò lo trattò come una pezz… -

Ultime Notizie dalla rete : fatica essere 10 posti del mondo che si fa fatica a credere che esistano SiViaggia Kobe Bryant, un anno senza Black Mamba

Esattamente un anno fa, il 26 gennaio 2020, è scomparso il campione dell’Nba Kobe Bryant. E mentre la città dove è cresciuto, Reggio Emilia, lo omaggia intitolandogli una piazza, Wired fa il punto sul ...

Esattamente un anno fa, il 26 gennaio 2020, è scomparso il campione dell’Nba Kobe Bryant. E mentre la città dove è cresciuto, Reggio Emilia, lo omaggia intitolandogli una piazza, Wired fa il punto sul ...